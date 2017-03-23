مشاهدة بث مباشر مباراة البرازيل والأوروجواي بتصفيات كاس العالم

مشاهدة مباراة البرازيل والأوروجواي بث مباشر

يدخل المنتخب البرازيلي في مباراة قوية وهامة أمام نظيره الأوروجوياني فجر يوم الجمعة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2017 بروسيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبي البرازيل وأوروجواي في الواحدة من صباح الجمعة بتوقيت القاهرة – الثانية من صباح الجمعة بتوقيت السعودية- في التصفيات المؤهلة للمونديال.

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يتربع المنتخب البرازيلي على صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2017 برصيد 27 نقطة بعد خوض 12 جولة سابقة.

أما الأوروجواي فتتواجد في المرتبة الثانية برصيد 23 نقطة، حيث يتنافس الفريقان حالياً على صدارة الترتيب الخاص بأمريكا الجنوبية.

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يطمح المنتخب البرازيلي للاقتراب خطوة جديدة من التأهل للبطولة العالمية المقرر إقامتها في روسيا خلال صيف العام القادم عن طريق الفوز على أوروجواي.

بينما في حال فوز أوروجواي فإن المباريات الخمس المتبقية من التصفيات اللاتينية ستشتعل في ظل تقارب فارق النقاط بين المنتخبات المتبارية.

مشاهدة مباراة البرازيل والأوروجواي

من المقرر أن تنقل مباراة البرازيل وأوروجواي عبر قناة بي إن سبورت التي حصلت على حقوق بث مباريات تصفيات المونديال عن قارة أمريكا الجنوبية بشكل خاص وحصري.