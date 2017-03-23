بالفيديو| نجم المقاصة يكشف..هل يلعب للأهلي أم الزمالك؟

لاعب المقاصة يصدم الزمالك من أجل الأهلي

كشف حسين الشحات لاعب خط وسط نادي مصر المقاصة موقفه من الإنضمام لقطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك في الموسم المقبل.

وأكد “الشحات” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية ” دي إم سي ” أنه لم يتلقى أي اتصالات من جانب مسئولي الأهلي أو الزمالك.

وأوضح نجم المقاصة أن اللعب لقطبي الكرة المصرية يعد حلم كبير لأي لاعب، ولا يوجد لاعب لا يتمنى الانتقال للاهلي أو الزمالك.

حسين الشحات: أفضل اللعب للأهلي على الزمالك

وعن النادي الذي يفضل الإنتقال إليه، قال:” لو تلقيت عرضين من الأهلي أو الزمالك، سأختار الأهلي”.