محمد هاني يمنح باسم علي قبلة الحياة في الأهلي

البدري يتمسك بمحمد هاني

تمسك الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، بخدمات اللاعب باسم علي الظهير الأيمن للفريق ورفض رحيله في نهاية الموسم.

وجاء تمسم حسام البدري بمدافعه الأمين باسم علي بسبب محمد هاني الظهير الأساسي والذي تلقى عروض أوروبية لضمه في الصيف.

البدري يرفض طلب انضمام محمد هاني لمنتخب المحليين

ويخشى البدري من رحيل محمد هاني، مما قد يسبب أزمة في الجبهة اليمنى في ظل عدم وجود سوى أحمد فتحي والذي يتم الإعتماد عليه في خط الوسط، ليتمسك البدري بباسم علي.

ويعاني باسم علي من الجلوس على مقاعد بدلاء الأحمر طوال الموسم الحالي، في ظل اعتماد البدري على محمد هاني وأحمد فتحي بالتناوب هذا الموسم.

وكان باسم علي قد تلقى عدة عروض محلية للرحيل من الأهلي، أبرزها من أندية المقاولون وبتروجيت وسموحة.