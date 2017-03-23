الأهلي يصدم منتخب المحليين ويرفض انضمام محمد هاني

البدري يوجه لطمة قوية لمنتخب المحليين

وجه النادي الأهلي صدمة للجهاز الفني لمنتخب المحليين بقيادة هاني رمزي قبل المباراة الودية للمنتخب أمام نظيره منتخب بنين.

ويخوض منتخب المحليين مباراة ودية أمام نظيره منتخب بنين يوم الإثنين المقبل استعداداً لتصفيات بطولة إفريقيا للمحليين.

البدري يرفض انضمام محمد هاني لمنتخب المحليين

ورفض حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، طلب هاني رمزي مدرب المحليين بضم محمد هاني الظهير الأيمن للفريق للمعسكر.

وتمسك البدري بظهيره الأساسي خوفاً عليه من التعرض لإي إصابة في معسكر منتخب المحليين، خاصة في ظل حاجة الفريق لجهوده قبل مباراة الداخلية المقبلة.