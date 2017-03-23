خبر سار للأهلي قبل مباراة الداخلية

الأهلي يتلقى أنباء سارة قبل لقاء الداخلية

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخبار سارة قبل مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره الداخلية بالدوري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الداخلية في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 والمقررة يوم 1 إبريل المقبل.

كريم نيدفيد جاهز لمباراة الداخلية

وتأكد بشكل نهائي تعافى كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق من إصابة الألام في الركبة التي كان يعاني منها في الفترة الأخيرة.

وبات نيدفيد جاهزاً للمشاركة في مباراة الداخلية، حيث وضع الجهاز برنامج تأهيلي لتجهيزه فنياً وبدنياً للقاء الداخلية.