الأهلي ينتظر الضوء الأخضر من البدري لضم ستانلي وأيمن أشرف

قرار البدري يحسم صفقتي نجمي الزمالك وسموحة

ينوي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، تأجيل منح الضوء الأخضر للجنة الكرة لحسم صفقتي النيجيري ستانلي نجم الزمالك وأيمن أشرف مدافع سموحة.

وجاء قرار البدري بتأجيل التحرك والتفاوض مع ستانلي وأيمن أشرف من أجل ضمهما، بسبب القائمة الإفريقية.

القائمة الإفريقية تحسم مصير صفقتي ستانلي وأيمن أشرف

ويرفض البدري التعجل في ضم الثنائي، خاصة أنهما مقيدان مع فريقيهما إفريقيا، وحال التعاقد معهما نهاية الموسم، لن يستفيد الفريق منهم في دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث البدري عن صفقات مميزة يستفيد منها الفريق في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا، يحث يتبقى بقائمة الفريق 4 أماكن شاغرة.