رئيس الكاف الجديد يصل إلى مصر

أحمد أحمد يصل مصر.. وأبو ريدة في استقباله

وصل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد إلى القاهرة استعداداً لتولي مهام منصبه الجديد والذي تم اختياره له منذ أيام قليلة ماضية.

وكان أحمد أحمد قد نجح في إنهاء ولاية الكاميروني عيسى حياتو رئيس الكاف السابق والتي دامت لمدة تقارب الـ30 عاماً، ليفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي.

ووصل أحمد أحمد إلى القاهرة مساء اليوم الخميس استعداداً لتنصيبه رئيساً جديداً للاتحاد الأفريقي ليتولى مهام منصبه من مقر الكاف بالسادس من أكتوبر.

وكان أحمد أحمد قد فاز برئاسة الكاف بعد حصوله على 34 صوتاً من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، بينما حصل حياتو على 20 صوتاً.

وحضر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لاستقبال أحمد أحمد في مطار القاهرة، حيث اصطحبه إلى مقر إقامته قبل الحضور لمقر الكاف مطلع الأسبوع القادم.