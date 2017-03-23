الزمالك يطلب التعاقد مع بديل ستانلي رسمياً

الزمالك يرسل عرضاً رسمياً لضم يامودو توري

بدأت إدارة نادي الزمالك تحركاتها من أجل التعاقد مع بديل النيجيري ستانلي أوهاويتشي مهاجم الفريق الحالي والمعار له من صفوف وادي دجلة.

وكان الزمالك قد أبدى رغبة في التعاقد مع ستانلي إلا أن مطالب وادي دجلة المالية قد تحول دون إتمام الصفقة، خاصة في ظل رغبة الاهلي في ضم اللاعب أيضاً.

وقرر نادي الزمالك إرسال عرضاً رسمياً للغيني يامودو توري لاعب منتخب غينيا للشباب ونادي حوريا كوناكري من أجل التعاقد معه في الصيف القادم.

ويرغب الزمالك في حسم الصفقة بصورة رسمية قبل شهر مايو القادم، خاصة ان اللاعب سيشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم للشباب المقرر إقامته في كوريا الجنوبية.

وكانت غينيا قد وصلت إلى المربع الذهبي لكأس أمم أفريقيا للشباب الاخيرة بزامبيا، وهو ما حجز لها مقعداً في كأس العالم بكوريا.

ويرغب نادي حوريا كوناكري في الحصول على مبلغ 600 ألف دولار من أجل بيع اللاعب للزمالك، في حين تطلع إدارة القلعة البيضاء لتخفيض المبلغ.