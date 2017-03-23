الزمالك يمنع لاعبه من الانضمام لمنتخب مصر للمحليين

الزمالك يمنع أحمد فتوح من الانضمام لمنتخب مصر للمحليين

قررت إدارة نادي الزمالك منع اللاعب احمد فتوح من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر للمحليين المقرر إقامته خلال الساعات القليلة القادمة.

ويرغب هاني رمزي المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين في ضم احمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك لمعسكر الفراعنة المقبل من أجل الاعتماد عليه في الفترة المقبلة.

إلا أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قرر رفض ارسال فتوح إلى معسكر منتخب المحليين بسبب تولي هاني رمزي لتدريب الفريق.

وكانت عدة أزمات قد نشبت بين مرتضى منصور وهاني رمزي من قبل، حيث شن رئيس الزمالك هجوماً على المدرب في اكثر من مناسبة سابقة.

ويحاول الجهاز الفني لمنتخب المحليين التوصل لحل مع إدارة الزمالك من أجل استدعاء فتوح، في ظل الحاجة له لخوض المباراة الودية المقبلة امام بنين.