الأهلي يوضح سبب غياب رامي ربيعة عن التدريبات

ألام الأسنان تبعد رامي ربيعة عن تدريب الأهلي

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سبب غياب اللاعب رامي ربيعة مدافع الفريق عن التدريب الذي أقيم مساء اليوم الخميس.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبهم مساء الخميس على ملعب مختار التتش في إطار الاستعداد لملاقاة الداخلية بالمباراة المقبلة من الدوري المصري.

وغاب رامي ربيعة عن تدريب الاهلي بسبب معاناته من ألام في الأسنان وإلتهاب في اللثة بحسب ما أكده سيد عبد الحفيظ في تصريحاته.

وكان مران الاهلي قد شهدت غياب ربيعة إلى جانب مسعد عوض الذي حصل على إذن من طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالأهلي، ووليد سليمان الذي اكتفى بالمتابعة دون المشاركة.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع الداخلية في الاول من شهر أبريل القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.