تصعيد حمدي وعضل لمران الأهلي.. ومسعد عوض يغيب

البدري يصعد ثنائي فريق الشباب لتدريبات الأهلي

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي تصعيد الثنائي محمد حسين عضل وأحمد حمدي لتدريبات الفريق الأول التي أقيمت مساء اليوم الخميس.

وقرر البدري تصعيد الثنائي الشاب في ظل النقص العددي للاعبي الأهلي في الفترة الحالية بسبب معسكرات المنتخبات الوطنية المقامة حالياً.

ويغيب عن الاهلي السداسي شريف إكرامي، سعد سمير، أحمد فتحي، احمد حجازي، عبد الله السعيد وعمرو جمال بسبب تواجدهم مع المنتخب المصري.

كما يغيب علي معلول في ظل تواجده بصحبة المنتخب التونسي، بالإضافة إلى جونيور اجايي الذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

وغاب مسعد عوض حارس مرمى الاهلي عن مران الفريق بعدما حصل على إذن من طارق سليمان مدرب حراس المرمى، ليظهر الثنائي أحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي فقط في المران.

الجدير بالذكر أن الأهلي يستعد حالياً لملاقاة الداخلية في المباراة المقرر إقامتها في الأول من شهر أبريل القادم في اللقاء المؤجل من الجولة 21 للدوري المصري.