عاشور وهاني يعودان لتدريبات الأهلي.. وغياب ربيعة وسليمان

انتظام عاشور وهاني في تدريبات الأهلي.. واستمرار غياب ربيعة

انتظم الثنائي حسام عاشور ومحمد هاني في تدريبات النادي الأهلي التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان عاشور قد غاب عن التدريبات الجماعية للأهلي مساء أمس الأربعاء بصحبة محمد هاني بعدما حصلا على إذن من الجهاز الفني للفريق.

وتواجد الثنائي في مران الأهلي بصورة طبيعية مساء الخميس استعداداً للمباريات المقبلة للفريق بالدوري المصري الممتاز.

وواصل رامي ربيعة غيابه عن تدريبات الأهلي بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بعدم التواجد خلال مران أمس واليوم على التوالي.

كما غاب وليد سليمان عن مران الاهلي حيث اكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء لمتابعة التدريبات دون المشاركة بها مع بقية اللاعبين.

ويستعد الاهلي لملاقاة الداخلية في الاول من شهر أبريل القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.