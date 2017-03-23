الأهلي يعلن موافقته على خوض مبارياته في الدوري

الأهلي يتراجع عن بيانه السابق ويقرر استكمال الدوري بشكل طبيعي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن موافقته على الإلتزام بجدول مباريات الدوري الذي أعلن اتحاد الكرة عنه صباح اليوم الخميس بشكل رسمي.

وأكد شيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الأهلي على موافقة إدارة القلعة الحمراء على الإلتزام بالجدول الذي وضع من جانب اتحاد الكرة صباح اليوم.

وشدد شمس على أن إدارة الأهلي تفهمت الظروف والدواعي التي أدت إلى تأجيل بعض مباريات الدوري المصري من جانب اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الداخلية في الأول من شهر أبريل القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري.

وسبق لإدارة الاهلي أن أعلنت عن رفضها لخوض أي مباراة بالدوري المصري سوى بعد انتهاء الزمالك من خوض مبارياته المؤجلة بالمسابقة.

واختتم شمس حديثه بالتأكيد على أن إدارة الأهلي تحرص على عدم إثارة المشاكل أو تعطيل مسابقة الدوري إرباك مواعيدها حرصاً على المصلحة العامة للكرة المصرية.