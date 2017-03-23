استبعاد نيدفيد من منتخب مصر للمحليين

هاني رمزي يستبعد نيدفيد ويضم جمال وعرفات

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للمحليين استبعاد كريم وليد “نيدفيد” لاعب الأهلي من معسكر الفريق القادم بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وجاء استبعاد نيدفيد بسبب الإصابة التي يعاني منها في الفترة الحالية، والتي سيخضع لاختبار طبي بسببها في تدريب النادي الأهلي مساء اليوم الخميس.

وجاءت إصابة نيدفيد لتبعده عن معسكر الفراعنة المحليين الذي سيتخلله مباراة ودية أمام المنتخب البنيني خلال الأيام القليلة القادمة.

وقرر هاني رمزي استدعاء اللاعب حسام عرفات جناح وادي دجلة للمعسكر بدلاً من كريم نيدفيد، إلى جانب استدعاء إسلام جمال لاعب طلائع الجيش.

ويستعد منتخب المحليين لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقبلة، حيث سيلتقي مع نظيره المغربي ذهاباً وإياباً لتحديد المتأهل من بينهما.