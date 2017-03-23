الكاف يحدد موعد قرعة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

الكاف يختار يوم 26 أبريل القادم موعداً لقرعة دوري الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” موعد إجراء قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي في نسختها الجارية.

وحسب بيان رسمي نشره الكاف مساء اليوم الخميس، فإن القرعة ستقام يوم 26 ابريل الجاري في مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات لمسابقتي دوري الأبطال الأفريقي وكأس الكونفدرالية الأفريقي في نفس اليوم.

وقرر الكاف تأخير موعد القرعة لحين الانتهاء من مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية من أجل إقامة قرعة المسابقتين في نفس اليوم.

وتأهل فريقي الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقي، في حين ينتظر فريقي سموحة والمصري بطاقة التأهل بالكونفدرالية.