الأهلي يوضح.. هل يغيب أجايي لمدة 3 شهور؟

عبد الحفيظ: أجايي يعود للأهلي خلال 10 أيام

نفى سيد عبد الحفيظ الأنباء التي ترددت عن حاجة اللاعب النيجيري جونيور اجايي مهاجم الفريق للغياب لمدة 3 شهور بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وكان أجايي قد أصيب بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام بيدفيست الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي.

وانتشرت تقارير إعلامية في الساعات الماضية حيث أكدت على حاجة اللاعب النيجيري للغياب لمدة ثلاثة شهور بسبب معاناته من تمزق في العضلة الخلفية.

إلا أن عبد الحفيظ نفى الأنباء التي ترددت بشأن الأمر، مؤكداً على أن أجايي يعاني من الإصابة بشد فقط في العضلة الخلفية مما يحتاج لإراحته لعدة أيام.

وسيكون أجايي جاهزاً للمشاركة في المباريات مع الاهلي خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 14 يوم على الأكثر بحسب ما أكده مدير الكرة في الأهلي.

ويستعد الاهلي حالياً لملاقاة الداخلية في الأول من شهر أبريل القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.