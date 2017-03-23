إصابة صالح جمعة وموقفه من مواجهة الداخلية يتحدد اليوم

صالح جمعة يشتكي من ألام في عضلات البطن

تعرض اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي لإصابة بألام في عضلات البطن وذلك بعد انتهاء مران الفريق مساء أمس الأربعاء.

واشتكى صالح جمعة من الألام التي صاحبته بمجرد انتهاء المران، حيث سيخضع لاختبار طبي في تدريب الأهلي اليوم الخميس من أجل الوقوف على حجم الإصابة.

وسيتحدد بناء على الاختبار الطبي حاجة اللاعب للراحة من التدريبات من عدمه، بالإضافة لموقفه من مواجهة الداخلية المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية في الأول من شهر أبريل القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين في ظل توقف مباريات الدوري المصري خلال الفترة الحالية.

وتوقفت مباريات الدوري المصري في ظل دخول منتخب مصر في معسكر سيلتقي خلاله مع نظيره التوجولي في مباراة ودية يوم 28 مارس الجاري.