بالصور.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد 9 جولات من الدوري المصري

اتحاد الكرة يعلن مواعيد 9 جولات جديدة بالدوري الممتاز

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد تسع جولات جديدة من الدوري المصري الممتاز، على أن تنطلق المباريات بعد انتهاء معسكر منتخب مصر.

وتتوقف مباريات الدوري المصري خلال الفترة الحالية في ظل دخول المنتخب الأول في معسكر ببرج العرب خلال الفترة من 24 وحتى 29 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ الاهلي مبارياته في البطولة المصرية بعد فترة التوقف في الأول من شهر أبريل القادم، حيث سيلتقي مع الداخلية في مباراة مؤجلة من الجولة 21.

وحدد اتحاد الكرة أيضاً مواعيد المبارتين المؤجلتين للزمالك في الدوري المصري، واللتان سيلتقي خلالهما مع فريقي الشرقية وطلائع الجيش.

وينتظر اتحاد الكرة لنهاية شهر مايو القادم لتحديد مواعيد الأسابيع المتبقية من عمر المسابقة وذلك بناء على وضع جدول ترتيب الفريق لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتبارية على الهروب من الهبوط.