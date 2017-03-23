البدري يتحدث عن حقيقة خلافه مع الإدارة ورحيله عن الأهلي

البدري يجيب: هل يوجد خلاف مع الإدارة بسبب الشعلالي؟

شهدت الأيام الأخيرة شائعات قوية حول وجود خلاف كبير بين حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومجلس إدارة القلعة الحمراء.

واستندت الشائعات على أن الإدارة تشعر بغضب من الجهاز الفني بسبب كثرة الإصابات التي تلاحق اللاعبين وتسعى للإطاحة بالتونسي أنيس الشعلالي مدرب أحمال الفريق في الوقت الذي يتمسك به حسام البدري.

ومن جانبه أكد البدري في تصريحات صحفية اليوم الخميس أنه لا توجد صحة لكل ما تردد حول الأمر.

وأشار البدري إلى أنه يرتبط بعلاقة جيدة للغاية مع مجلس الغدارة ولا يوجد أي خلاف بين الأطراف مما يعود على الفريق بالاستقرار وهو ما ينعكس بالفعل على نتائج الأهلي سواء على المستوى المحلي أو المستوى القاري.

وأوضح البدري أنه تلقى خلال الأيام الأخيرة العديد من العروض القوية للرحيل عن الأهلي عقب نهاية عقده مع الفريق إلا أنه متمسك بالاستمرار مع المارد الأحمر والتتويج بكل البطولات.