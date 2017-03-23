كوبر: طريقة حسام غالي لا تتناسب مع المنتخب

كوبر يكشف أسباب استبعاد غالي وباسم مرسي

تحدث الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول مجددًا اليوم الخميس عن الأسباب التي أدت إلى استبعاد بعض اللاعبين من صفوف معسكر المنتخب.

وكان كوبر قد واصل استبعاد باسم مرسي وحسام باولو مهاجمي الزمالك وحسام غالي لاعب وسط الأهلي وتجاهل ضم عمرو مرعي مهاجم إنبي وفضل عنه عرفة السيد مهاجم وادي دجلة.

وأكد كوبر أنه لا توجد بينه وبين لاعبي المنتخب أي نوع من أنواع الخصومة وأن اختياراته مدروسة جيدًا.

وأوضح كوبر أنه قرر استبعاد حسام غالي من المنتخب لأن طريقته وأدائه لا يناسب طريقة المنتخب الوطني.

بينما جاء استبعاد باسم مرسي لأسباب فنية رفض ذكرها مكتفيًا بهذا التعليق أما حسام باولو فأكد كوبر أن اللاعب سبق وان انضم للمنتخب ومن الوارد عودته في أي وقت.

وأشار كوبر إلى أنه رأى أن عرفة السيد سيفيد المنتخب خلال الفترة الحالية عن عمرو مرعي وأن باب الانضمام للمنتخب مفتوح أمام الجميع إلا أن الوقت لا يساعده على ضم العديد من اللاعبين.

يذكر أن منتخب مصر يستاعد لمواجهة نظيره توجو يوم الثلاثاء المقبل وديًا.