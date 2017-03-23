كوبر يرد على منتقديه: دي طريقتي ولو مش عاجبكم مشوني

كوبر يفتح النار على منتقديه

فتح الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول النار على منتقديه خلال الساعات الأخيرة.

وأكد كوبر أنه يتقبل كافة الانتقادات البناءة له إلا أنه لا يقبل أن تصل هذه الانتقادات إلى الإهانة.

وأوضح كوبر استيائه الشديد بسبب هجوم البعض عليه نظرًا لمواصلة استبعاد الثنائي باسم مرسي وحسام غالي عن صفوف الفراعنة.

وأكد كوبر أنه لا يتقبل هذه الطريقة وأنه مسئول عن اختياراته وأنها هذه هي طريقته وإن لم تكن تعجب الجماهير والمسئولين فمن الممكن استبداله بمدرب آخر وانه لن يكون حزين لهذا الأمر.

وأوضح كوبر أنه يعمل وفقًا لحدود الإمكانيات المتاحة معه ووفقًا لجهود اللاعبين.

وأشار المدير الفني إلى أن هدفه الأول هو التأهل بالمنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا وإسعاد الجماهير المصرية.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض مباراة ودية أمام نظيره توجو يوم 28 مارس الجاري استعدادًا لمباراته أمام تونس المقبلة في تصفيات أمم إفريقيا.