سيد عبد الحفيظ: نسمع عن وجود عروض لأربعة لاعبين في الأهلي

أربعة لاعبين من الأهلي على أعتاب الاحتراف

فجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات الأخيرة بخصوص عدد من لاعبي الفريق الوارد احترافهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقبل انطلاق الموسم الجديد.

جاء ذلك بعدما أعلن عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عن احتمالية احتراف 4 لاعبين من الأهلي خال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الحفيظ أن هناك كلام مستمر عن الرباعي مؤمن زكريا وأحمد حجازي وأحمد فتحي ومحمد هاني للرحيل عن الفريق وخوض تجربة احترافية خارجية.

وأشار مدير الكرة إلى أنه لم يصل أي عروض رسمية للرباعي خلال الفترة الماضية إنما الأمر كله مجرد كلام من الوكلاء وأنه سبق وأن طلب عروض رسمية بخصوص اللاعبين إلا أنه لم يحصل عليها.

وأضاف عبد الحفيظ :” النادي الأهلي كان قد حقق مكاسب مالية عملاقة في الموسم الماضي بعدما قام ببيع رمضان صبحي لستوك سيتي مقابل 6 مليون يورو، وإيفونا إلى الدوري الصيني مقابل 8 مليون دولار”.