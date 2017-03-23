فيديو.. عبد الحفيظ: كوليبالي قد يكون صفقة فاشلة

سيد عبد الحفيظ يثير قلق جماهير الأهلي

أثار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي القلق في قلوب الجماهير الحمراء خلال الساعات الأخيرة بخصوص اللاعب الإيفواري كوليبالي.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية أن صفقة اللاعب كوليبالي قد تكون فاشلة وقد تكون ناجحة.

وأوضح مدير الكرة أن أي لاعب قد يتألق مع فريق ويفشل مع فريق آخر وعلى رأسهم إبراهيموفيتش الذي تألق مع العديد من الأندية بينما فشل عندما انتقل إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وأضاف مدير الكرة أن اللاعب لم يحصل على الفرصة الكافية لإثبات ذاته أو الحكم عليه خاصة وأنه لم يقض في الأهلي سوى شهر واحد فقط.

يذكر أن كوليبالي لا يشارك في مباريات الأهلي منذ التعاقد معه حيث لم يظهر إلا لدقيقة أو دقيقتين فقط مع الفريق.