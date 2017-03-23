فيديو.. عبد الحفيظ يكشف موقف الأهلي من ضم ستانلي” حق مشروع”

هل يخطط الأهلي لخطف ستانلي من الزمالك؟

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن حقيقة وجود مفاوضات رسمية بين القلعة الحمراء والنيجيري ستانلى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار إليه من وادي دجلة.

وأكد عبد الحفيظ أن ستانلي لاعب جيد ومميز للغاية ويمتلك قدرات فنية وبدنية جيدة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه لا يجد أي عيب في رغبة الأهلي ضم أي لاعب معروض للبيع أو انتهى عقده مع فريقه لأن هذا هو الاحتراف وهذه هي كرة القدم.

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي أن تفكير المارد الأحمر في التعاقد مع أي لاعب متاح له من أي فريق حق مشروع حتى لو كان لاعبًا في الزمالك ولديه الرغبة في الانتقال للأهلي.

وركز عبد الحفيظ على أن موقف ستانلي صعب خاصة أنه مقيد في القائمة الإفريقية للزمالك ولن يشارك مع الأهلي في البطولة الإفريقية في حالة ضمه وأن هذا القرار يحتاج لحسابات مختلفة من جانب الجهاز الفن خاصة وأن الفريق سيضحي بأحد المحترفين الأجانب من أجل ضمه.