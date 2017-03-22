ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ألمانيا وإنجلترا

بودولسكي يقود ألمانيا أمام إنجلترا

قاد المهاجم المخضرم لوكاس بودولسكي منتخب ألمانيا لتحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب إنجلترا بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل فريق بوروسيا دورتموند.

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، حيث فشل كلا منهما في زيارة شباك الأخر طوال الـ45 دقيقة الأولى.

ألمانيا تسقط إنجلترا بصاروخية بودولسكي

وفي الشوط الثاني، ظهر بودولسكي بدور المنقذ، حيث تسلم الكرة في منتصف الملعب وانطلق مصوباً كرة صاروخية في الدقيقة 68 سكنت شباك حارس إنجلترا.

جدير بالذكر ان مباراة الليلة كانت مباراة الإعتزال الدولي للمهاجم بودولسكي، حيث ستكون أخر مباريات بقميص منتخب المانشافت.