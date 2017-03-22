الأهلي يرغب في ضم هداف أمم إفريقيا للشباب

الأهلي يستعد لضم مهاجم إفريقي جديد

يستعد النادي الأهلي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتعاقد مع مهاجم إفريقي مميز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووجه النادي الأهلي أنظاره نحو التعاقد مع المهاجم الزامبي باتسون داكا نجم منتخب شباب زامبيا والمتوج قلب بطولة أمم إفريقيا للشباب 2017 الأخيرة والتي توجت بها زامبيا.

هداف شباب زامبيا على رادار الأهلي

ويرغب مسئولو الأحمر في التعاقد مع اللاعب الزامبي والمحترف في صفوف فريق ليفرينج النمساوي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، قادماً من فريق كافوي سيلتيك الزامبي.

ويواجه الأهلي صعوبة في حسم الصفقة تتمثل في رفض اللاعب العودة من جديد للعب في القارة الإفريقية، حيث يرغب في مواصلة مشواره الإحترافي في أوروبا، كما أن تألقه في بطولة إفريقيا فتح أنظار أندية أوروبا لضمه.

جدير بالذكر أن الأهلي يرغب في ضم مهاجم جديد في الموسم المقبل في ظل فشل الإيفواري سوليماني كوليبالي في اثبات قدراته مع الفريق.



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