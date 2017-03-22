كلمة البدري تحسم صفقة ستانلي للأهلي

طاهر ينتظر إشارة البدري لحسم صفقة ستانلي

ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، إشارة حسام البدري المدير الفني للفريق من اجل حسم صفقة النيجيري ستانلي مهاجم وادي دجلة المعار للزمالك.

ويلعب ستانلي في صفوف الزمالك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، قادما من فريق وادي دجلة.

رئيس الأهلي ينتظر رأي البدري لضم ستانلي

ومنح محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، حسام البدري القرار في حسم صفقة ستانلي والتفاوض معه من عدمه.

ويرفض محمود طاهر التحرك الجدي لضم اللاعب دون الحصول على موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري.