الأهلي يواجه سكر الحوامدية ودياً

الأهلي يخوض ودية أمام سكر الحوامدية بدلاً من المقاولون

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، استبدال المباراة الودية للفريق أمام المقاولون العرب بمباراة ودية أخرى أمام فريق سكر الحوامدية.

ويخوض النادي الأهلي مباراة ودية أمام فريق سكر الحوامدية يوم الأحد المقبل خلال فترة توقف الدوري.

البدري يطمئن على حالة لاعبيه في ودية سكر الحوامدية

ويرغب حسام البدري في الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين البدلاء خلال فترة التوقف.

وكان الأهلي قد ألغى المباراة الودية أمام المقاولون بسبب النقص العددي في صفوف الفريق، في ظل الاصابات وانضمام اللاعبين والدوليين للمنتخب الأول ومنتخب المحليين.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نظيره الداخلية في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بالدوري المقررة يوم 1 إبريل المقبل.