بالفيديو..كهربا: المدرب الأجنبي الأفضل للأندية الكبيرة المصرية

كهربا يفضل المدرب الأجنبي على المحلي

كشف محمود عبد المنعم “كهربا” نجم نادي اتحاد جدة السعودي والمعار إليه من صفوف نادي الزمالك عن المدرب الأفضل للأندية الكبيرة في مصر.

وأكد “كهربا: في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن المدرب الأجنبي هو الأنسب لتدريب الأندية الكبيرة في الدوري المصري.

كهربا: الأندية الكبيرة يناسبها المدرب الأجنبي

وأوضح كهربا أن الأندية الكبيرة يناسبها المدرب الأجنبي، حيث أن اللاعبين يحبونه ويفضلونه على عكس المدرب المحلي.

وأضاف بأنه يفضل المدرب الأجنبي ويحبه، والدليل على صحة كلامه البرتغالي فيريرا والذي قاد الزمالك للفوز بالدوري.