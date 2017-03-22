الأهلي يلغي المباراة الودية أمام المقاولون العرب

البدري يلغي ودية المقاولون

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، إلغاء المباراة الودية للفريق التي كان سيخوضها الأحد المقبل.

وكان مقرراً أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب في مباراة ودية خلال فترة التوقف استعداداً لاستئناف الدوري.

الإصابات تتسبب في إلغاء ودية الأهلي والمقاولون

وجاء قرار البدري بإلغاء المباراة الودية امام الذئاب بسبب كثرة الإصابة التي يعاني منها الفريق قبل اللقاء.

وتواصل الجهاز الإداري بالأهلي مع مسئولي المقاولون العرب من أجل إبلاغهم بقرار إلغاء المباراة الودية.

جدير بالذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة الداخلية يوم 1 إبريل المقبل



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