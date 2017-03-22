البدري يجيب..هل يرحل عن الأهلي حال خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا؟

البدري يكشف موقفه من الرحيل حال عدم الفوز ببطولة إفريقيا

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من البقاء كمديراً فنياً للفريق، حال خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأكد “البدري” في تصريحات تليزيونية عبر فضائية أون سبورت أن الأهلي يستهدف الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأوضح مدرب الأحمر أنه حالة عدم الفوز بدوري الأبطال الأفريقي، فلن يحدث أي شئ وهو مستمر في عمله مع الفريق”.

البدري: الإستقرار يساهم في فوز الأهلي بالبطولات

وأضاف البدري بأن النادي الأهلي يتمير بالإستقرار عن أي فريق أخر في مصر، وهو ما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية وحصد البطولات”.