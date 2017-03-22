عرض سوداني لحسام البدري..ومدرب الأهلي يحسم موقفه

البدري يتلقى عرضاً سودانياً

تلقى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضاً من نادي المريخ السوداني من أجل تولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وعرض نادي المريخ السوداني عبر أحد وكلاء اللاعبين على حسام البدري مدرب الأهلي تولى مهمة القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

البدري يرفض عرض المريخ السوداني

رفض البدري العرض السوداني، متمسكاً بالبقاء في مهمة تدريب المارد الأحمر، وعدم وجود أي نية للرحيل عن صفوف الأحمر.

وكانت عدة أنباء قد تحدثت منذ أيام عن قرب البدري من الرحيل لتدريب أحد أندية الخليج، قبل أن يخرج المدرب وينفي الأمر جملاً وتفصيلاً.