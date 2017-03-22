الأهلي يجهز مؤمن زكريا ببرنامج تأهيلي خاص

الأهلي يسابق الزمن لتجهيز مؤمن زكريا

يسابق الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل تجهيز مؤمن زكريا مهاجم الفريق للتعافي بشكل تام من إصابة العضلة الضامة التي تعرض لها مؤخراً.

وخضع مؤمن زكريا لبرنامج تأهيلي خاص في مران الفريق اليوم، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق.

الجهاز الطبي يجهز مؤمن زكريا لمباراة الداخلية

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز مؤمن لمباراة الفريق المقبلة امام الداخلية والمؤجلة من الجولة الواحدة والعشرون بالدوري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فريق الداخلية والمقررة يوم 1 إبريل المقبل.



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