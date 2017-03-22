الأهلي: متمسكون بموقفنا.. ولن نلعب مباراة الداخلية

الأهلي يعلن تمسكه بعدم خوض مباراة الداخلية المقبلة

أكد كامل زاهر أمين صندوق النادي الأهلي على تمسك إدارة ناديه بعدم خوض المباراة المقبلة أمام فريق الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية في الاول من شهر أبريل القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

إلا أن زاهر أكد على تمسك الاهلي بموقفه بعدم خوض أي مباراة إلا بعد لعب الزمالك لجميع مبارياته المؤجلة في الدوري المصري.

وشدد زاهر على أن موقف الأهلي من الأمر لم يتغير، مؤكداً على تمسك القلعة الحمراء بعدم استكمال مبارياتها في الدوري سوى بعد خوض المنافسين لكافة مبارياتهم.

واختتم أمين صندوق الأهلي حديثه بالتأكيد على أن الأهلي يحافظ على مبدأ تكافو الفرص وهو ما سبق وأن اعلنه في بيان رسمي خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري سبق وأن أعلن عن إقامة مباراة النادي الأهلي أمام الداخلية في الاول من شهر أبريل القادم.