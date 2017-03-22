“أخبار الأهلي” يكشف حقيقة توقيع أوباما للأهلي

مصدر مقرب من اللاعب: أوباما لم يوقع للأهلي

أكد مصدر مقرب من اللاعب يوسف إبراهيم “أوباما” على عدم صحة الأنياء التي ترددت بشأن توقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي.

وكانت تقارير إعلامية قد تطرقت للحديث عن حصول الأهلي على توقيع أوباما ليصبح لاعباً في القلعة البيضاء بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إلا أن المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أكد لأخبار الاهلي على أن أوباما لم يوقع على عقود انتقاله للأهلي، مشدداً على عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن الأمر.

وأوضح المصدر بأن عدد من الأندية المصرية، من بينهم الاهلي، يرغبون في ضم أوباما، مؤكداً على عدم توقيع اللاعب على عقود انتقاله لأي ناد حتى الآن.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على انتظار أوباما لنهاية الموسم الجاري من أجل تحديد وجهته المقبلة بعد انتهاء تعاقده مع وادي دجلة.

ويلعب أوباما في وادي دجلة بعقد يمتد لمدة موسم واحد فقط، حيث ينتهي التعاقد بنهاية الموسم الجاري.