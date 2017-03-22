مرتضى منصور يطالب إدارة الأهلي بمنع الأولتراس من السفر

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوماً قوياً على إدارة النادي الأهلي وأفراد مجموعة أولتراس أهلاوي بسبب الاعتداء الذي تم على لاعبي الفريق الأبيض.

وطالب مرتضى منصور، إدارة الأهلي، بضرورة التدخل ومنع أفراد أولتراس أهلاوي من السفر مع الفريق للحد من التصرفات التي تحدث بسببهم في المباريات.

وكانت مشادات قد نشبت في أفراد أولتراس اهلاوي ولاعبي الزمالك والجهاز الفني في مطار أديس أبابا بأثيوبيا أثناء رحلة عودة الطرفين إلى القاهرة.

وطالب مرتضى منصور بضرورة القبض على من وصفهم بـ”البلطجية”، مؤكداً على أنه في حال تركهم أحراراً فإن تلك الأفعال ستتكرر في أكثر من مناسبة.

ووجه رئيس الزمالك حديثه إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، حيث طالبهم بضرورة الوقوف ضد ظاهرة الأولترا، مهاجماً محمود طاهر رئيس الأهلي لسماحه لهم بالسفر.

واختتم مرتضى منصور حديثه بالتأكيد على أنه لا يريد اي اعتذارات من جانب إدارة الأهلي، مؤكداً على أن أفراد الأولترا لا يمثلون جماهير الأهلي.



باسم مرسى لتريزيجية : أنا مش متابع