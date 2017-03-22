غالي يعلن جاهزيته للمشاركة في مباراة الأهلي والداخلية

غالي يشارك في تدريبات الاهلي الجماعية بعد التعافي من الإصابة

أعلن اللاعب حسام غالي قائد النادي الأهلي عن جاهزيته لمواجهة فريقه أمام الداخلية في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وشارك حسام غالي قائد الاهلي في التدريبات بصورة طبيعية بعدما تعافى من إصابته، حيث شارك في المران الجماعي بصحبة بقية اللاعبين.

وغاب غالي عن المباراة الاخيرة للأهلي أمام بيدفيست الجنوب أفريقي في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

وأصيب غالي بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الذهاب بين الأهلي وبيدفيست في القاهرة ذهاب دور الـ32 من البطولة الأفريقية مما أدى لغيابه عن لقاء العودة.

وبات حسام غالي جاهزاً للمشاركة في المباراة المقبلة للأهلي التي سيلتقي خلالها مع فريق الداخلية في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الأهلي والداخلية في الأول من أبريل القادم بناء على قرار من اتحاد الكرة المصري بعد أن كان مقرراً لها أن تقام مساء غداً الخميس.