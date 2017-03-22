أجايي يعود لتدريبات الاهلي

أجايي يشارك في تدريبات المشي مع الأهلي

عاد اللاعب النيجيري جونيور أجايي مهاجم النادي الأهلي للمشاركة في تدريبات الفريق بعدما تواجد في مران القلعة الحمراء مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش.

وكان أجايي قد أصيب بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الذهاب بين الاهل وبيدفيست في ذهاب دور الـ32 في دوري الأبطال الأفريقي في القاهرة.

وتواجد أجايي في المران الذي خاضه اللاعبين مساء اليوم حيث شارك في تدريبات المشي والجري حول الملعب بعدما غاب عن التدريبات في الأيام الماضية.

ومن المقرر أن ينتظم أجايي في برنامج تأهيلي خلال الأيام المقبلة من أجل المشاركة في المباريات المقبلة للفريق بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية في الأول من شهر ابريل القادم في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز بناء على قرار من اتحاد الكرة المصري.



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