4 لاعبين يغيبون عن مران الأهلي.. والشعلالي لم يحضر

رباعي الاهلي يغيب عن مران الفريق الجماعي

غاب الرباعي وليد سليمان، محمد هاني، حسام عاشور ورامي ربيعة عن مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وحاء غياب رباعي الأهلي بعدما حصلوا على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، في ظل عودة الفريق للتدريبات بعد انتهاء فترة الراحة.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد الانتهاء من مباريات دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام بيدفيست الجنوب أفريقي.

كما غاب التونسي أنيس الشعلالي مخطط أحمال النادي الأهلي عن الحضور للمران بعدما حصل على إذن بالسفر إلى تونس لمدة 48 ساعة.

وحصل الشعلالي على الإذن من جانب حسام البدري المدير الفني للفريق، حيث سيمكث في تونس لمدة 48 ساعة قبل العودة للقاهرة من جديد.

ويستعد الأهلي لملاقاة الداخلية في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز في اليوم الأول من شهر أبريل القادم.