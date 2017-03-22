في بيان رسمي.. الزمالك يهاجم الأهلي والأولتراس

الزمالك يصدر بياناً رسمياً يهاجم خلاله الأولتراس والأهلي

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بياناً رسمياً للرد على الاشتباكات التي حدثت بين أولتراس أهلاوي ولاعبي الفريق الأبيض.

ونشبت مشادة بين أفراد أولتراس أهلاوي ولاعبي الزمالك في مطار أديس أبابا أثناء رحلة العودة إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال نادي الزمالك في بيانه:

“إلى السيد رئيس الجمهورية، والسيد وزير الداخلية والخارجية، والسيد النائب العام، هناك 30 فرد من البلطجيه سافروا مع لجنوب أفريقيا، وهتفوا هتافات معادية ضد الدولة، بل وأثناء العودة إلى القاهرة على الطائرة قاموا بسب الجيش ورئيس الجمهورية”.

“واصلت تلك المجموعة البلطجية تطاولها، وقامت بسب نادي الزمالك ورئيسه، وتم الاعتداء على لاعبي نادي الزمالك، وتعرض لاعبنا محمود عبد الرحيم لبعض الخدوش جراء الاعتداء من هؤلاء البلطجية”.

“الأهلي لا يتحرك لمنع تلك المجموعة من السفر إلى الخارج، عكس الزمالك الذي يمنع سفر هؤلاء البلطجية معه في المباريات الإفريقية”.

“لابد أن يكون هناك حساب ولا يتم تركهم دون عقاب، من أمن العقاب أساء الأدب، ما حدث منهم فضيحة سياسية ليست رياضية فقط”.

“من يعيد سُمعة مصر؟ لقد تم القبض على 25 أفراد من هؤلاء البلطجية في أثيوبيا، الأمن هناك لم يتركهم، ولم يتخاذل”.

“نطالب رئيس الجمهورية بعودة حقنا، ليس كنادي الزمالك، نادي الزمالك يستطيع الحصول على حقه، ولاعبينا رجالاً، لكننا نريد حق أسم بلادنا العظيمة مصر”.

“نطالب بتطهير البلاد من هؤلاء البلطجية، كانوا سبباً في وقوع مذبحة بورسعيد، ثم مذبحة الدفاع الجوي”.