عبد السعيد يوجه رسالة لجماهير الأهلي

عبد الله السعيد للجماهير: انسوا زمن الفوز بأهداف كثيرة

وجه عبد الله السعيد لاعب خط وسط النادي الأهلي رسالة إلى جماهير فريقه بعد الفوز على حساب بيدفيست الجنوب أفريقي بدوري الأبطال الأفريقي.

وكان الأهلي قد تغلب على بيدفيست بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا بالقاهرة، قبل أن يتعادل سلبياً في لقاء العودة.

وشدد السعيد في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع فيسبوك على أن زمن الفوز بأهداف كثيرة في الأدوار الأولى من البطولة الأفريقية قد انتهى.

وأشار لاعب وسط الأهلي إلى أن الأندية الجنوب أفريقية تتميز بالأندفاع والضغط على الخصوم في المباريات وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة.

وشدد السعيد على أن الأهلي حقق الهدف الأهم بالنسبة له وهو التأهل إلى دور المجموعات من البطولة الأفريقية، مشيراً على ضرورة التقدم في المسابقة خطوة بخطوة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقي بعدما تفوق على بيدفيست بهدف نظيف في مجموع المبارتين.