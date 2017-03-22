الأهلي: لا نعلم موعد مواجهة بتروجيت حتى الآن

الأهلي: لم نتلق أي خطابات بموعد مواجهة بتروجيت

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على عدم تلقي ناديه لأي خطابات بشأن موعد مباراة الفريق أمام بتروجيت في الدوري المصري.

وسبق لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على أن مواجهة الأهلي وبتروجيت ستقام في السادس من شهر أبريل القادم.

إلا أن عبد الحفيظ شدد على عدم وصول خطابات رسمية من جانب اتحاد الكرة لتحديد موعد المباراة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وكان عبد الحفيظ قد أعلن عن إقامة مباراة الأهلي أمام الداخلية في الأول من شهر أبريل القادم بناء على خطاب رسمي من اتحاد الكرة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والداخلية مساء غداً الخميس إلا أنه تم تأجيلها لتقام في الأول من أبريل القادم بسبب معسكر المنتخب المصري.