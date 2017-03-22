بعد الاعتداء على لاعبي الزمالك.. القبض على 12 مشجعاً من أولتراس أهلاوي

أمن مطار القاهرة يحتجز 12 مشجعاً من أولتراس أهلاوي بعد العودة للقاهرة

احتجزت قوات الأمن بمطار القاهرة الدولي 12 مشجعاً من رابطة أولتراس أهلاوي فور وصولهم من أثيوبيا بعد رحلة إلى جنوب أفريقيا لحضور لقاء الأهلي مع بيدفيست الجنوب أفريقي.

واشتبك عدد من أفراد أولتراس أهلاوي مع لاعبي الزمالك وجهازهم الفني في مطار أديس ابابا بأثيوبيا أثناء ترانزيت رحلة العودة من جنوب أفريقيا.

ودخل مشجعو الأهلي في مشادات مع بعض اللاعبين حيث هتفوا ضد باسم مرسي ومحمود جنش، بالإضافة إلى محمد حلمي المدير الفني للزمالك.

ورفض مسؤولو الزمالك الهتافات ودخلوا في مشادات مع لاعبي الفريق الأبيض وجهازهم الفني، مما أدى إلى احتجازهم في مطار أديس أبابا.

وبعد الإفراج عنهم من المطار الأثيوبي، استقل أفراد الأولتراس طائرة العودة إلى القاهرة قبل أن يتم احتجازهم مجدداً في المطار المصري.

وجاءت مشادات الجماهير مع لاعبي الزمالك لتؤخر عودة طائرة الفريق الأبيض إلى القاهرة من الواحدة صباحاً وحتى الرابعة فجر.