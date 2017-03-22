رسمياً.. الأهلي يعلن عن موعد مواجهة الداخلية

الأهلي يواجه الداخلية مطلع أبريل القادم

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موعد مباراة فريقه أمام الداخلية والمؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن إدارة النادي الأهلي تلقت خطاباً من اتحاد الكرة المصري، حيث أخطره خلاله بموعد المباراة.

ومن المقرر أن تقام المواجهة في الأول من شهر أبريل القادم، في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وكان مقرراً للمباراة أن تقام مساء غداً الخميس إلا أنه تم تأجيلها بسبب دخول منتخب مصر في معسكر يبدأ من يوم الجمعة القادم.

وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره التوجولي يوم الثلاثاء القادم في مباراة ودية بختام المعسكر المقرر إقامتها نهاية الأسبوع الجاري.

وسيخوض الأهلي مباراة ودية يوم الأحد القادم أمام المقاولون العرب من أجل الاستعداد لملاقاة الداخلية في الدوري المصري.