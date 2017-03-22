السولية: الأهلي لا ينقصه شئ للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

السولية: الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وأفضل جهاز فني أكد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن فريقه لا ينقصه شئ للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة بيدفيست الجنوب إفريقي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال السولية في تصريحات إعلامية لا ينقصنا شيء لتحقيق البطولة الإفريقية هذا الموسم، فنحن نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وكذلك جهازا فنيا لم يخسر أي مباراة حتى الآن من بداية الدوري ،ولكن يجب أن نتعلم من أخطاء الموسم الماضي في إفريقيا ، وأن نتحلى بالتركيز التام في كل المباريات، وعدم التساهل في فقد النقاط بدور المجموعات؛ حتى نسهل المهمة على أنفسنا في الصعود والوصول لدور الثمانية الذي سيضم الفرق الأقوى في القارة.