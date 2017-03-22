حمودي: اللعب في كأس العالم حلم وهدفنا تحقيقه

حمودي: سعيد بالمشاركة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا أبدى أحمد حمودي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالمشاركة مع الفريق من بداية دوري الأبطال هذا الموسم، متمنيا أن يكون له دور مؤثر مع الفريق، وأن يساعد زملاءه في حصد لقب دوري الأبطال الافريقي هذا الموسم.

وشدد على أن الفريق خاض منافسة غاية في القوة أمام بيدفست الجنوب إفريقي ذهابًا وإيابًا، مؤكدا أنه واحد من أصعب فرق البطولة هذا الموسم، ولكن الأهلي استطاع إقصاءه من البداية.

حمودي: نحلم باللعب في كأس العالم للأندية

وأوضح حمودي أن حلمه هذا الموسم هو الفوز ببطولة إفريقيا مع الأهلي، واللعب في كأس العالم للأندية، موضحا أن هذا الحلم يراود جميع لاعبي الفريق، ولديهم إصرار كبير على تحقيقه، بالإضافة إلى الفوز بكل البطولات الملحلية هذا الموسم؛ لاسعاد جماهير الأهلي.