أخبار الأهلي اليوم.. البدري: ودية المقاولون العرب هامة لهذا السبب

البدري: ودية المقاولون العرب فرصة لتجهيز اللاعبين شدد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الفريق الودية أمام المقاولون العرب والتي تحدد لها الأحد المقبل؛ لتجهيز اللاعبين خلال فترة توقف الدوري الحالية بعد تأجيل المسابقة حتى مطلع أبريل بسبب ودية المنتخب وتوجو.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن أهمية المباراة تكمن في رغبة الجهاز الفني في منح فرصة المشاركة للاعبين الغائبين عن لقاء بيدفست، سواء غير المسجلين في القائمة الإفريقية أو زملائهم الذين جلسوا على مقاعد البدلاء في لقاء بيدفست الأخير.

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وأشار إلى أن الفريق يستعد بجدية لعودة الدوري، حيث يسعى الجهاز الفني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في فترة التوقف الحالية لتجهيز جميع اللاعبين، حتي لا يفقد أحدهم حساسية المشاركة في المباريات، بسبب الارتباطات الإفريقية.