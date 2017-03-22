الأهلي يحدد موعد سفر حجازي إلى ألمانيا

مروان محسن يسافر إلى ألمانيا منتصف إبريل

حدد النادي الأهلي موعد سفر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مروان محسن إلى ألمانيا مرة أخرى من أجل العرض على الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي.

ويسافر مروان إلى ألمانيا منتصف إبريل المقبل للعرض على الطبيب الألماني والتعرف على أخر تطورات الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا بالجابون.

كما سيخوض مروان تنفيذ برنامجه التأهيلي لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع،على أن يعود بعدها للقاهرة ليستأنف الجزء الثاني من التأهيل.

وكان مروان قد أكد في تصريحات له خلال الساعات المضية بانه سيبذل أقصى ما بوسعه للعودة سريعا إلى الملاعب والمشاركة مع الأهلي ومنتخب مصر.