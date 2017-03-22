أحمد حجازي يوجه صدمة قوية للأهلي

حجازي يصمم على الرحيل عن الأهلي

وجه أحمد حجازي مدافع الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة قوية إلى القلعة الحمراء بسبب تمسكه بخوض تجربة الاحتراف في الموسم المقبل.

وظهر حجازي بشكل مميز مع الأهلي هذا الموسم ، ومنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا حيث يعد اللاعبا واحدا من أهم اللاعبين في تشكيلة الأرجنتيني كوبر وحسام البدري.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب على أنه مصمم على خوض تجربة الاحتراف في الموسم المقبل في ظل امتلاكه لأكثر من عرض.

وأضاف المصدر بأن حجازي يمتلك عرصين أحدهما من إنجلترا وإيطاليا ويسعى بكل قوة للاحتراف في الموسم المقبل.

ويأمل اللاعب في إحضار وكيل أعماله للعرض الرسمي لتقديمه إلى إدارة الأهلي والسماح له بالرحيل.