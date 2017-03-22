اختبار طبي لوليد سليمان لحسم موقفه من المشاركة في تدريبات الأهلي

وليد سليمان يخضع لاختبار طبي اليوم

يخضع وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى اختبار طبي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر عصر اليوم.

ويعود الأهلي إلى التدريبات على ستاد مختار التتش عصر اليوم الأربعاء بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب خوضهم مباراة بيدفيست الجنوب إفريقي وتأهلم لدور المجموعات من البطولة.

وسيحسم الاختبار الطبي موقف سليمان من المشاركة في التدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية في الشوط الثاني من مباراة بيدفيست وحل زميله أحمد حمودي بديلا له.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في الأول من الشهر المقبل.